Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Brink/Nachtragsmeldung zu "Zigarettenautomat über die Straße gezogen"

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 4130152

In der Erstmeldung zum herausgerissenen Zigarettenautomat in der Bauernschaft Brink war von 7.30 Uhr als Tatzeit die Rede. Dabei handelt es sich jedoch um die Auffindezeit. Die Täter rissen ihn auf Höhe eines Restaurants in der Nacht auf Montag aus dem Boden. Mittlerweile steht fest, dass diese ohne Beute geflohen sind. Den Unbekannten gelang es nicht, den Automaten zu knacken. Sie hatten ihn vom Wirtschaftsweg weg auf Höhe eines Maisfeldes gezogen.

Ursprungsmeldung:

Unbekannte haben am Montagmorgen in der Coesfelder Bauernschaft Brink einen Zigarettenautomaten gestohlen. Diesen vor Ort aufzubrechen, war den Tätern offensichtlich zu unspektakulär. Sie haben ihn gegen 7.30 Uhr direkt aus dem Boden gerissen und am Auto hinter sich hergezogen. Eine rund 300 Meter lange Schleifspur auf der Fahrbahn und ein umgeknickter Telefonmast sind das Resultat. Noch ist unklar, ob die Unbekannten Geld oder Zigaretten mitgenommen haben. Da nicht jeden Tag Zigarettenautomaten in Coesfeld durch die Gegend gezogen werden, hofft die Polizei auf Zeugen. Diese sollen sich unter 02541-14-0 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell