Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, L551/Dattelnerin verursacht betrunken Unfall

Coesfeld (ots)

Alkoholisiert ist eine 21- jährige Autofahrerin aus Datteln in der Nacht auf Samstag (15.8.20) in ein geparktes Auto gefahren. Sie befuhr gegen 3.25 Uhr die Weseler Straße in Fahrtrichtung Appelhülsen. Hier kam sie mit ihrem Auto von der Straße nach rechts ab. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Frau musste mit zur Wache, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Polizisten stellten zudem den Führerschein sicher. Sie muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

