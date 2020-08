Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/Altreifen einfach auf Firmengelände entsorgt

Coesfeld (ots)

Da hat es sich jemand ganz einfach mit seinen alten Reifen gemacht. Eine unbekannte Person hat in der Nacht auf Freitag rund 130 Altreifen auf dem Gelände der Firma A.T.U an der Dülmener Straße entsorgt. Dass derjenige diese noch aufgestapelt hat, ändert nichts an der Tatsache, dass es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Die Verursacher müssen ein oder mehrere Fahrzeuge genutzt haben, um die alten Schlappen zwischen 18.30 Uhr am vergangenen Donnerstag und 7 Uhr am Freitagmorgen dort abzuladen. Aus diesem Grund hofft die Polizei Coesfeld auf Zeugen, die etwas beobachtet haben. Diese sollen sich unter 02541-14-0 melden.

