Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Herzog-Engelbert-Straße, Person nach Wohnungsbrand verstorben

Coesfeld (ots)

Am 15.08.2020, gegen 12:40 Uhr, kam es in einem Wohnhaus in Nordkirchen, Herzog-Engelbert-Straße, zu einem Wohnungsbrand. Aufmerksame Zeugen bemerkten den Brand und eilten dem 50-jährigen Hausbewohner, der sich zu diesem Zeitpunkt alleine im Haus befand, zu Hilfe. Gemeinsam mit der eingesetzten Feuerwehr konnte der Hausbewohner zunächst aus dem Haus gerettet und mit einem Rettungshubschrauber einer Spezialklinik zugeführt werden. Der 50-jährige Nordkirchener verstarb an seinen erlittenen Verletzungen. Beide Zeugen erlitten eine leichte Rauchvergiftung. Ein Zeuge wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell