Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Leuste/Ohne Helm unterwegs: Motorradfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Dülmen erlitten. Gegen 2.35 Uhr war er in der Nacht auf Freitag (14.8.20) in Leuste unterwegs. Der Mann prallte mit seiner Maschine gegen einen Baum, schleuderte über die Fahrbahn und kam in einem Grünstreifen zum Liegen. Der Dülmener trug keinen Helm. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weil auch der Verdacht besteht, dass der Dülmener alkoholisiert gewesen sein könnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt nun die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell