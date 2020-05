Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Drängler gefährdete andere Autofahrer

Ulm (ots)

Am Freitagmittag, gegen 17.15 Uhr, fuhr ein 36-Jähriger mit seinem schwarzen BMW auf der B 30 von Bad Waldsee in Richtung Biberach. Bereits nach Mattenhaus, Landkreis Ravensburg, überholte er eine Kolonne mit mehreren Fahrzeugen. Weil Gegenverkehr kam, drängte er in die Fahrzeugschlange. Ein schwarzer VW musste stark abbremsen und auf den Grünstreifen nach rechts ausweichen, um Platz zumachen. Im weiteren Streckenverlauf überholte er im Laufe einer langgezogenen Rechtskurve wieder, ohne den Streckenverlauf übersehen zu können. Im Bereich der Kreisgrenze kam wieder Gegenverkehr und er drängte sich wieder in die Kolonne. Das Polizeirevier Biberach bittet Zeugen und möglicherweise gefährdete Fahrer, sich unter Tel. 07351/447-0 zu melden.

+++++++++++++++++++++++++++ 0951414

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell