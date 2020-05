Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Berhülen - Wohnhaus in Brand geraten

Ulm (ots)

Am Freitagmittag, kurz nach 16.30 Uhr, rückten die Feuerwehren aus Berghülen und Blaubeuren in den Maienweg aus. Zunächst war ein Garagenbrand gemeldet worden. Beim Eintreffen der Wehren hatte das Feuer bereits vom Carport auf das angrenzende 3-Familien-Wohnhaus übergegriffen. Kurz nach 19 Uhr wurde mitgeteilt, dass das Feuer aus sei. Von den Bewohnern waren nur zwei Erwachsene anwesend, die unverletzt blieben. Der Schaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Ursächlich dürfte die unsachgemäße Handhabung eines Gasbrenners gewesen sein. Das Wohnhaus ist in diesem Zustand nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehren waren mit 39 Mann im Einsatz, der Rettungsdienst mit acht. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

+++++++++++++++++++

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell