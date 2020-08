Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld

Einladung zur Informationsveranstaltung zum Dualen Studium bei der Polizei NRW

Coesfeld (ots)

Bis zum 8. Oktober besteht noch die Möglichkeit sich für ein Duales Studium bei der Polizei NRW für den Studienbeginn September 2021 zu bewerben. Hierzu bietet der Personalwerber der KPB Coesfeld, PHK Thomas Meyer, noch zwei Informationsveranstaltungen an. Die Veranstaltungen finden am 20. August und am 17. September jeweils im Zeitraum von 18.30 bis 20 Uhr im Gebäude der Polizeiwache Coesfeld an der Daruper Straße statt.

Aufgrund der Coronasituation ist die Teilnehmerzahl begrenzt und Anmeldungen sind erforderlich.

Anmeldung an Personalwerbung.coesfeld@polizei.nrw.de Bitte geben sie bei der Anmeldung den gewünschten Termin und die Zahl der teilnehmenden Personen an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell