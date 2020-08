Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Mühlenweg/Radfahrer fährt in Auto und radelt davon

Coesfeld (ots)

Nachdem ein unbekannter Radfahrer gegen 00.30 Uhr am Mittwoch (12.8.20) einen grauen Ford Focus am Mühlenweg beschädigt hat, ist er weitergefahren. Es handelt sich um einen Mann, der Mitte 40 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß ist. Er trug eine Jeans und eine Brille. Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

