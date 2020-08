Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, L555

Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Drei Rettungshubschrauber haben am Dienstag nach einem Verkehrsunfall die Verletzten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser geflogen. Ein 21-jähriger Mann aus Georgsmarienhütte befuhr gegen 12.45 Uhr mit seinem Auto die L555 aus Coesfeld kommend in Richtung Darfeld. In Höhe von Osterwick wollte er nach links in die Straße Elsen abbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein Ehepaar aus Holtwick (57 und 55 Jahre) die L555 in die entgegengesetzte Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich alle Personen. Für alle Personen wurden Hubschrauber zum Transport in umliegende Krankenhäuser angefordert. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die L555 in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt. Bei der Unfallaufnahme wurde die Polizei Coesfeld von einem Unfallaufnahmeteam der Polizei Münster unterstützt. Zur Unfallaufnahme wurde auch eine Drohne eingesetzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Feuerwehr wurden vor Ort ausgelaufene Betriebsstoffe abgebunden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell