Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lübbesmeyerweg

Münzautomat aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Viel Mühe machten sich Unbekannte in der Nacht zum Samstag um an das Geld aus einem Automaten für Waschmünzen zu kommen. Im Zeitraum von Freitag (07.08.) 22 Uhr bis Samstag 8.30 Uhr hebelten die Unbekannten hierzu zunächst eine Tür zu einem Gebäude auf. In einer Gebäudewand ist der Münzautomat eingebaut und durch eine innere Verschraubung gesichert. Nachdem diese Sicherung entfernt war, konnten sie den Automaten von Außen aufhebeln und so an das im Automaten befindliche Bargeld gelangen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

