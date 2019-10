Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Wegberg-Rickelrath (ots)

Zwischen 17.30 Uhr am Samstag, 26. Oktober und 15.30 Uhr am Sonntag, 27. Oktober, hebelten Unbekannte ein Fenster eines Hauses an der Straße Angerweg auf. Sie suchten in mehreren Räumen nach Wertgegenständen und stahlen unter anderem Bargeld, Handys sowie Schmuck.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell