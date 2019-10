Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw Aufbrüche

Erkelenz-Borschemich (ots)

Zwei Pkw, die an der Straße Linde Borschemich parkten, wurden am 27. Oktober (Sonntag), zwischen 1 Uhr und 11.30 Uhr, aufgebrochen. An den Fahrzeugen wurde jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus einem der Fahrzeuge stahlen die Täter eine Fahrzeugschein und aus dem anderen eine Dokumentenmappe.

