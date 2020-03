Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PI Wilhelmshaven 13.03.-15.03.2020

Wilhelmshaven (ots)

Eingeschlagene Heckscheibe

Im Zeitraum vom 12.03.2020, 16:00 Uhr, auf den 13.03.2020, 17:30 Uhr, wurde die Heckscheibe einer Mercedes A-Klasse am Südstrand, in Höhe der dortigen Wohnhäuser, auf einem Parkplatz mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am 13.03.2020, um 13:30 Uhr, sollte eine 56jährige männliche Person in der Weserstraße vor einem Supermarkt in Gewahrsam genommen werden, da diese Kunden belästigte und Aufforderungen, sich zu entfernen zuvor nicht nachkam. Auf Grund der Alkoholisierung (3,50 Promille) war der 56jährige nicht mehr wegefähig. Bei der Ingewahrsamnahme leistete der 56jährige durch Tritte und Schläge gegen die eingesetzten Beamten aktiv Widerstand. Weiterhin bespuckte er einen Polizeibeamten. Gegen den 56jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte / Widerstand eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell