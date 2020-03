POL-WHV: Pressemeldung PK Jever 13.03.-15.03.2020

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Verkehrsunfallflucht nach Vorfahrtsverstoß in Sande

Am Freitag, den 13.03.2020, gegen 17.24 Uhr, befuhr ein 60-jähriger mit seinem Pkw Daimler in 26452 Sande, den Oldenburger Damm aus Sande kommend in Rtg. Zetel, als plötzlich aus der Bahnhofstraße ein Pkw nach links auf den Oldenburger Damm abbog. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden leitete der 60-jährige eine Gefahrenbremsung ein und wich auf die Berme aus. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten. Am Pkw und am Leitpfosten entstand Sachschaden. Das andere Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei Jever erbittet Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04461/92110

Verkehrsunfall auf der B 210 nach einem Reifenplatzer

Am Samstagmittag, gegen 11.15 Uhr, befuhr ein 46-jähriger mit seinem Gespann (Pkw und Anhänger) die B 210 aus Wilhelmshaven in Rtg. Wittmund, als plötzlich in Höhe Schortens ein Reifen am Anhänger platzte. Das Gespann geriet ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. An der Leitplanke, am Pkw und am Anhänger entstand Sachschaden.

Betrunkener randaliert in Jever am Bahnhof

Am Samstagabend wurde die Polizei zum Bahnhof in Jever gerufen, da dort eine Person randalieren soll. Wie sich später herausstellte schmiss der Verursacher mehrere Fahrräder ins Gleisbett und zerstach mit einem Messer einen Autoreifen. Da sich der Verursacher nicht beruhigen lies wurde er zur Ausnüchterung (2 Promille) in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen u.a. wegen Gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr, Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet.

Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen im Stadtgebiet Jever

In der Nacht zu Samstag wurden im Stadtgebiet Jever mehrere Pkw beschädigt. U.a. in der Anton-Günther-Straße, Mooshütter Weg und Oestringer Weg. In zwei Fällen wurden die Außenspiegel beschädigt und in einem Fall wurde die Seitenscheibe eingeschlagen. In unmittelbarer Nähe sollen 3 Jugendliche von einem Zeugen gesehen worden sein. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Jever unter der Rufnummer: 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Jever in ein Reisebüro

Am Sonntag, den 15.03.2020, gegen 07.30 Uhr, teilte ein Spaziergänger der Polizei mit, dass er ein offenstehendes Fenster zu einem Reisebüro in Jever in der Wangerstraße festgestellt hätte. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Fenster gewaltsam aufgebrochen und die Räumlichkeit betreten. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet. Die Polizei Jever erbittet Zeugenhinweise unter der Rufnummer: 04461/92110.

