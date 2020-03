Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PK Varel 13.03.-15.03.2020

Wilhelmshaven (ots)

Zetel

Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus

Am Mittwoch, den 11.03.2020, kam es in der Zeit zwischen 11 und 14:30 Uhr im Moorweg in Zetel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter drangen während der Abwesenheit der Hausbewohner in das Objekt ein und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Zetel (04453/4799) in Verbindung zu setzen.

Varel

Einbruchdiebstahl in / aus Pkw

Auf dem Pendlerparkplatz Am Tennisplatz in Varel wurde in der Zeit vom 12.03., 17:00 Uhr, auf den 13.03.2020, 08:30 Uhr, ein abgestellter Pkw, Ford Galaxy aufgebrochen. Nach dem Einschlagen der Beifahrertürscheibe wurde ein auf dem Beifahrersitz liegendes Tablet der Marke Samsung entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt 400 Euro.

Varel-Altjührden

Altmetalldiebstahl

In Varel-Altjührden kam es auf dem eingezäunten Betriebshof eines Abbruchunternehmens zu einem Diebstahl von Buntmetallen. Einem Mitarbeiter war aufgefallen, dass sich ein Schrottberg in der Nacht von Donnerstag auf Freitag plötzlich verkleinert hatte. Ein 54-jähriger Mann konnte nach der Auswertung der Videoüberwachung durch die Polizei Varel bereits ermittelt werden. Dieser war in der Vergangenheit wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

Varel

Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag befuhr eine 17-jährige Leichtkraftradfahrerin den Sumpfweg (Kreisstraße 340) aus Varel kommend in Richtung Büppel. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Krad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit einem Verkehrsschild und stürzte anschließend in einen Graben. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell