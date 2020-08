Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Sandforter Straße/Dortmunder bei Unfall schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Am Dienstagmorgen (11.8.20) ist ein 30-jähriger Autofahrer aus Dortmund von der Sandforter Straße abgekommen. Der Mann kam gegen 6.40 Uhr aus Richtung Vinnum. Aus noch ungeklärten Gründen geriet der Dortmunder mit seinem Auto auf die Bankette, fuhr in den Graben und überschlug sich mit seinem Wagen. Mit einem Rettungswagen kam der Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt.

