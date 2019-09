Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher kommen gegen Mittag/Handtasche geklaut

Lüdenscheid (ots)

Am gestrigen 04.09.2019 zwischen 11.50 Uhr und 13 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Brunscheider Straße ein, öffneten eine Wohnungstür und durchsuchten Räumlichkeiten und Behältnisse. Die Einbrecher nahmen Bargeld, Schmuck, einen PC, ein Notebook und eine Videokamera mit. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich der Brunscheider Straße an die Polizei in Lüdenscheid erbeten.

Eine Lüdenscheiderin probierte am gestrigen Mittwoch gegen 17 Uhr einen Mantel in einem Modegeschäft im Sterncenter an. Hierzu stellte sie ihre Handtasche auf den Boden neben den Verkaufsaufsteller. Nachdem sie den Mantel nach der Anprobe wieder auf den Bügel hängte, stellte die 19-jährige junge Frau den Diebstahl ihrer Handtasche fest. Hinweise zu den Dieben ebenfalls an die Polizei in Lüdenscheid erbeten.

