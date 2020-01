Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand einer Kfz-Werkstatt in Bochum Werne

Am Mittwochabend kam es zum Brand eines Anbaus einer Kfz-Werkstatt am Werner Hellweg genau gegenüber der Hauptfeuerwache. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf die Halle verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Um 20.09 Uhr erreichte ein Notruf die Leitstelle der Feuerwehr, der eine Rauchentwicklung aus einer Kfz-Werkstatt am Werner Hellweg meldete. Die Einsatzadresse befand sich genau gegenüber der Hauptfeuerwache in einer Stichstraße des Werner Hellwegs. Beim Blick aus der Leitstelle im 4 Stock der Wache, konnten die Disponenten bereits deutlichen Flammenschein erkennen. Sofort wurde der Löschzug der Hauptfeuerwache sowie weitere Löschfahrzeuge der anderen Feuerwachen alarmiert.

Als die Einsatzkräfte nur wenige Augenblicke später an dem etwa 100 Meter entfernten Gebäude eintrafen, brannte ein etwa 5 mal 7 Meter große Anbau einer Halle in voller Ausdehnung. Der Brand hatte bereits auf mehrere PKW vor der Halle übergegriffen und drohte sich nun auch auf die große Halle der Kfz-Werkstatt auszudehnen. Glücklicherweise hatten bereits alle Personen das Gebäude unverletzt verlassen. In und direkt neben dem brennenden Anbau befanden sich mehrere Gasflaschen. Mit zwei Strahlrohren von Außen sowie über ein weiteres Strahlrohr aus dem Korb einer Drehleiter wurde sofort mit der Brandbekämpfung begonnen. Wegen abplatzende Dachteile sowie mehrere Verpuffungen durch den Zerknall von Gasflaschen waren die Löscharbeiten zunächst nur aus sicherer Deckung möglich. Dennoch gelang es den Einsatzkräften, eine Ausbreitung auf die große Halle zu verhindern. Nach rund einer Stunde war der Brand unter Kontrolle und die Aufräum- und Nachlöscharbeiten begannen. Diese zogen sich bis 23.15 Uhr hin. Mit Wärmebildkameras wurden Glutnester gezielt lokalisiert und abgelöscht, dafür mussten auch Teile des Daches entfernt werden. Um auch die letzten Glutnester zu löschen, wurde die Einsatzstelle abschließend mit Löschschaum abgedeckt.

Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte vor Ort, wobei die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheiten Brandwacht, Altenbochum sowie die Führungsunterstützungseinheit der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt wurde. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

