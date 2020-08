Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Westring/Arbeitsmaschine genutzt und Zäune beschädigt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Westring eine selbstfahrende Arbeitsmaschine kurzgeschlossen. Sie beschädigten während des unerlaubten Gebrauchs Absperrzäune und flüchteten im Anschluss. Die Tatzeit liegt zwischen 16.30 Uhr am vergangenen Donnerstag und 5.30 Uhr am Freitag. Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell