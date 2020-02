Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Einbruch in Kiosk

Recklinghausen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen versuchten unbekannte Täter zunächst eine Tür aufzuhebeln, um in einen Kiosk auf der Storcksmährstraße zu gelangen. Da dies misslang, schlugen die Täter ein Loch in die Tür und drangen in die Kioskräume ein. Als eine Kioskmitarbeiterin gegen 4.45 Uhr zur Arbeit kam, sah sie einen Täter flüchten. Dieser war etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Ein anderer Zeuge sah zwei Täter über die Malteserstraße flüchten. Nährer beschreiben kann er die beiden allerdings nicht. Was die Täter mitnahmen steht abschließend noch nicht fest.

Hinweise erbitten ds zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

