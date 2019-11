Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Weitenung - Technischer Defekt als mögliche Ursache

Bühl, Weitenung (ots)

In der Ottenhofener Straße kam es am Donnerstag kurz nach 10 Uhr zu einer Rauchentwicklung im Keller eines Wohnhauses. Nach bisherigen Ermittlungen war es in der Sauna des Hauses zu einem Brandausbruch gekommen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Da das Feuer nicht auf das Gebäude übergriff kam es lediglich zu einem Schaden von circa 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand. /ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell