Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Darup, Coesfelder Straße/Gullideckel ausgehoben-Mann verletzt sich

Coesfeld (ots)

Leicht verletzt hat sich ein 59-jähriger Coesfelder am Samstag (15.8.20), als er gegen 13 Uhr in einen Gullischacht trat. Unbekannte hatten den Deckel herausgehoben. Eine genaue Tatzeit steht nicht fest.

Der Mann war auf einem Wanderparkplatz im Nottulner Ortsteil Darup. Dieser befindet sich von der Coesfelder Straße kommend, kurz vor der Kreuzung zur B 525. Auf dem von der Coesfelder Straße aus gesehen linken Parkstreifen befindet sich ein größerer Baum, an dem sich links und rechts Parkbuchten anschließen. Rechts neben diesem Baum befindet sich ein Gulli. Als der Coesfelder sein Auto verließ, trat er in den leeren Schacht. Die Polizei sicherte den Bereich. Wer etwas beobachtet hat, soll sich unter 02594-7930 bei der Polizei in Dülmen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell