Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/Einbrüche in Haus und Geschäft

Coesfeld (ots)

Durch das Einschlagen der Verglasung einer Tür haben Unbekannte versucht, in ein Haus am Südwall einzubrechen. Der Alarm hat die Täter vermutlich verschreckt. Nach bisherigem Stand haben diese nichts mitgenommen. Die Tatzeit liegt zwischen 1.26 und 1.30 Uhr in der Nacht auf Montag.

Ebenfalls ohne Beute sind am Sonntag (16.8.20) Einbrecher an der Bahnhofstraße von dannen gezogen. Sie sind zwischen 14 Uhr und 14.40 Uhr durch einen Hintereingang in das Gebäude gelangt und haben eine Tür zu einem Geschäft aufgehebelt.

Einen gelben Kompressor der Marke Kaeser haben Unbekannte im Gewerbegebiet Dreischkamp erbeutet. Dieser befand sich auf einem Anhänger mit Coesfelder Kennzeichnen. Um daran zu kommen, haben die Täter den Schließmechanismus eines Zauntors überwunden. Die Tatzeit liegt zwischen 19 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Montag.

In allen Fällen bittet die Polizei in Coesfeld Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell