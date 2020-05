Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Holzschuppen in Brand

Lingen (ots)

Polizei und Feuerwehr mussten am Mittwochnachmittag gegen 16.00 Uhr zu einem Brand in die Pfälzer Straße ausrücken. Eine Anwohnerin vernichtete mit Hilfe eines Gasbrenners Unkraut, als dabei der angrenzende Schuppen des Nachbargrundstückes in Brand geriet. Auch das Nachbarhaus wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Anwohnerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell