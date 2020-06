Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer- Nachtrag zur Pressemeldung (26.06.2020, 14.46 Uhr) Schwerer Verkehrsunfall/ Rettungshubschrauber im Einsatz

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Wie der Polizei Kleve heute mitgeteilt wurde, ist die 77-jährige Fußgängerin noch am Freitag (26. Juni 2020) ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zum Unfallhergang siehe Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4635706 (as)

