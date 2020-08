Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, L577, Hamern/Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Coesfeld (ots)

Zwei Autos sind am Montag (17.8.20) in der Billerbecker Bauerschaft Hamern zusammengestoßen. Gegen 14.05 Uhr befuhr eine 61-jährige Autofahrerin aus Darfeld die L577 aus Billerbeck kommend in Fahrtrichtung Rosendahl. Zur selben Zeit fuhr ein 30-jähriger Mann aus Billerbeck in seinem Auto auf der L577 aus Rosendahl kommend. Er beabsichtigte in Höhe der abknickenden Vorfahrt zur K36, auf der Straße Hamern weiterzufahren. Dort kollidierten die Autos. Beide Personen kamen leicht verletzt mit Rettungswagen ins Krankenhaus.

