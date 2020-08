Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Bahnhofstraße

Polizei sucht den Fahrer eines dunklen Kleinwagens

Coesfeld (ots)

Nach der Verkehrsunfallflucht einer betrunkenen Autofahrerin sucht die Polizei den Fahrer eines dunklen Kleinwagens. Zeugen informierten am Dienstag (18.08.20) gegen 14.30 Uhr die Polizei. Zuvor hatten sie beobachten können, dass ein vor ihnen fahrender VW Golf mit seinem Außenspiegel mit dem Spiegel des entgegenkommenden schwarzen Kleinwagens zusammen gestoßen war. Ohne anzuhalten setzte die Fahrerin ihre Fahrt fort. Hier geriet sie in einer Kurve von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten. Weiterhin geriet sie mit ihrem Auto mehrfach in den Gegenverkehr. Dank der aufmerksamen Zeugen, konnte die Trunkenheitsfahrt in Senden beendet werden. Die hinzugerufenen Polizisten stellten in der Atemluft der 65-jährigen Nottulnerin Alkoholgeruch fest. Sie brachten die Frau zur Polizeiwache, wo ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt wurde. Nun sucht die Polizei den Fahrer des dunklen Kleinwagens sowie mögliche weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930.

