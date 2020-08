Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrsicherheitstag für Pedelec

E-Bike

S-Pedelec

Ein Dokument

Ludwigshafen (ots)

Am 05.09.2020, zwischen 08:45 Uhr und 13 Uhr, veranstalten unsere Experten der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Kooperation mit der Kreisverkehrswacht Ludwigshafen e.V. und dem Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Maxdorf eine "Fit mit der Fahrrad"-Veranstaltung. Diese richtet sich an Pedelec-, E-Bike- und S-Pedelec-Fahrer*innen.

Interessierte werden nicht nur Hintergrundinformationen bekommen, sondern können auch an einer Rundfahrt teilnehmen. Hierbei werden Örtlichkeiten an denen es Unfälle gab oder die Unfallpotenzial haben, angefahren und die Teilnehmer*innen auf die möglichen Gefahren hingewiesen.

Eine Teilnahme ist kostenlos aber nur mit einem eigenen Pedelec und mit Fahrradhelm möglich.

Interessierte können sich unter Angabe von Vorname, Name, Telefonnummer und Email-Adresse an folgenden Stellen bis zum 22.08.2020 anmelden:

- Kreisverkehrswacht Ludwigshafen per Mail an kreisverkehrswacht-ludwigshafen@web.de oder per Telefon unter: 06237/929830

oder

- Carola Kassel unter Tel.: 06237 8711

oder

- Helmut Roth unter Tel.: 06237 2287

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Berens

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell