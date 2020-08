Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

In der Rheingönheimer Straße kam es am 13.08.2020 gegen 09:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Eine 32-jährige Autofahrerin wurde hierbei leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die junge Frau hatte auf Höhe der Diemersteinstraße eine neben ihr fahrende Straßenbahn übersehen, als sie verbotswidrig nach links über die Schienen abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Straßenbahn wurde ersten Einschätzungen zufolge nur leicht beschädigt, eine genaue Schadenssumme wird derzeit ermittelt.

Durch den Unfall wurden keine weiteren Personen verletzt. Es entstand keine Verkehrsbehinderung.

