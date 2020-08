Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Altendorf

Handtasche aus Auto gestohlen

Coesfeld (ots)

Aus dem Kofferraum eines schwarzen VW Golf stahlen Unbekannte am Mittwoch im Zeitraum von 14.00 bis 15.45 Uhr eine Handtasche. Durch das Einschlagen eines Fenster gelangten die Unbekannten in das Auto. Die Tasche war uneinsehbar im Kofferraum abgelegt. Abgestellt war der Golf im Tatzeitraum auf einem Wanderparkplatz an der Straße Altendorf. In dem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, bei Spaziergängen keine Wertgegenstände im Auto zu hinterlassen. Immer wieder kommt es zu gleichgelagerten Diebstählen, insbesondere auf Parkplätzen im Bereich von Naherholungsgebieten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

