Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall beim Fahrstreifenwechsel - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (14.05.2020) in der Schwieberdinger Straße ereignet hat. Ein 22 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr gegen 13.20 Uhr von der Bundesstraße 10 auf die Schwieberdinger Straße. Noch vor dem Porscheplatz wechselte der 22-Jährige von der linken auf die rechte Fahrspur. Dabei stieß er mit einem 28 Jahre alten Rollerfahrer zusammen, der in gleicher Richtung unterwegs war. Der 28-Jährige verletzte sich bei dem Unfall. Rettungskräfte kümmerten sich noch vor Ort um den Verletzten und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wir auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu wenden.

