Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Videoaufzeichnung wiedererkannt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (12.05.2020) einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Montag (11.05.2020) gegen 14.20 Uhr Parfümflaschen aus einem Kaufhaus an der Marktstraße gestohlen zu haben. Die Beamten waren gegen 15.20 Uhr in dem Kaufhaus und ermittelten in einem anderen Verfahren, als der Ladendetektiv ihnen eine Videoaufzeichnung vom Vortag zeigte. Auf dieser war ein unbekannter Mann zu sehen, der mehrere Parfümflaschen stahl. Bei der anschließenden Streifenfahrt erkannten die Polizisten den mutmaßlichen Dieb wieder und nahmen ihn fest. In seinem Rucksack fanden sie eine hochwertige Kamera, deren Herkunft noch abgeklärt werden muss. Der einschlägig vorbestrafte und wohnsitzlose Deutsche wurde am Mittwoch (13.05.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

