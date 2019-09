Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Laubeneinbrüchen in Bodelschwingh - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Bislang unbekannte Täter haben offenbar in der Nacht auf den gestrigen Donnerstag (12. September) ein gutes Dutzend Lauben in einer Kleingartengartenanlage in Bodelschwingh aufgebrochen.

Demnach hebelten die Unbekannten die Türen der Lauben in der Richterstraße auf und öffneten im Innern Schränke und Schubladen. Mit der Tatbeute, hauptsächlich Werkzeug, flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung.

Haben Sie zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Kleingartenanlage Bodelschwingh gesehen? Melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441.

