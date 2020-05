Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Rauschgifthändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (13.05.2020) einen 18-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten beobachteten den Tatverdächtigen nach einem Zeugenhinweis, wie er sich gegen 22.35 Uhr an einem Rauschgiftbunker in einem Gebüsch an der Mittnachtstraße zu schaffen machte. Nach kurzer Flucht, bei der der 18-Jährige insgesamt 13 Klemmtütchen mit Marihuana weggeworfen hatte, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein weiteres Tütchen mit Marihuana sowie einen Crusher. Die Beamten setzten den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

