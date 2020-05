Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn kollidiert

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 58 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagvormittag (14.05.2020) in der Waiblinger Straße mit einer Stadtbahn kollidiert. Der VW-Fahrer und seine 57 Jahre alte Beifahrerin waren gegen 10.20 Uhr in der Waiblinger Straße in Richtung Wilhelmplatz unterwegs und wollten nach links in die Taubenheimstraße abbiegen. Dabei übersah der 58-Jährige mutmaßlich sowohl das Rotlicht der Linksabbiegerampel, als auch die parallel fahrende Stadtbahn der Linie U1 in Richtung Vaihingen. Der 45-jährige Bahnfahrer stieß im Gleisbereich mit dem überquerenden Auto zusammen. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden leicht verletzten Fahrzeuginsassen und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Durch den Zusammenstoß verletzte sich auch ein 51-jähriger Fahrgast, der vor Ort keine weitere Behandlung benötigte. Während der Unfallaufnahme kam es zu Straßensperrungen und einer Unterbrechung des Bahnverkehrs, die bis zirka 11.10 Uhr andauerten. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 25.000 Euro.

