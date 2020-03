Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen

Lüdenscheid (ots)

Beim Einkaufen in einem Discounter wurde einer 34-jährigen Lüdenscheiderin am Montagmorgen gegen 10 Uhr die Bankkarte gestohlen. Sie hatte die Karte griffbereit in ihrer Jackentasche stecken. Im Geschäft wurde sie durch eine 1,60 bis 1,65 Meter große Frau mit Kopftuch angerempelt - trotz des Corona-Abstandsgebots. Möglicherweise hat ihr diese Frau die Bankkarte aus der Jacke gezogen. Die Bestohlene hat ihre Karte sofort sperren lassen.

