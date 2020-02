Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Kellerbrand; Polizeibeamte angegriffen; Motorroller gestohlen, Streitigkeiten; Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Gegen Ampelmast geprallt

Eine Autofahrerin hat nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag erlitten. Die 88-Jährige war mit ihrem VW Polo kurz nach 15.30 Uhr von der Alteburgstraße nach links auf die Hermann-Hesse-Straße abgebogen. Da sie ihren Angaben nach von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde, kam sie von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Ampelmast. Dieser wurde so stark beschädigt, dass sich sofort ein Mitarbeiter der Technischen Betriebsdienste der Stadt Reutlingen darum kümmern musste. Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. An ihrem Polo war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Er musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt knapp 5.000 Euro. (ms)

Reutlingen (RT): Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 93-jähriger VW-Lenker befuhr kurz vor 15.30 Uhr die Leupoldstraße und wollte an geparkten Fahrzeugen vorbeifahren. Hierbei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Audi einer 38 Jahre alten Frau. Der Unfallverursacher wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 4.000 Euro. (ms)

Dettingen/Erms (RT): In Ladengeschäft eingebrochen

In ein Ladengeschäft in der Metzinger Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 21 Uhr und vier Uhr verschaffte sich der Einbrecher über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf die Ladenkasse, die er ausplünderte. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Die Höhe des hinterlassenen Sachschadens wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Filderstadt (ES): Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Am frühen Freitagmorgen ist es zu einem Kellerbrand in einem größeren Mehrfamilienhaus in der Römerstraße in Plattenhardt gekommen. Gegen 4.08 Uhr ging der Notruf eines Anwohners bei der Polizei ein, dass es in dem Gebäude aus dem Keller stark rauchen würde. Daraufhin rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und mehrere Polizeistreifen aus. Als die Rettungskräfte kurze Zeit später eintrafen, hatte ein Hausmeister bereits begonnen, die Bewohner des betroffenen Hauses zu wecken und herauszuholen. Durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst wurden im Anschluss nicht nur die Bewohner dieses Gebäudes, sondern auch des Nachbarhauses in Sicherheit gebracht und in einer nahegelegenen Sporthalle betreut. Der Feuerwehr gelang es rasch, den Brand in dem Kellerraum zu löschen und ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Im Anschluss musste sie das Gebäude belüften. Die 44 Bewohner konnten nach und nach in ihre Wohnungen zurück. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. (ms)

Filderstadt (ES): Jugendlicher Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein jugendlicher Radfahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend so schwere Verletzungen erlitten, dass er stationär in einer Klinik aufgenommen werden musste. Ein 64-Jähriger war um 18.50 Uhr mit seinem BMW X3 auf dem Neuffener Weg in Harthausen unterwegs. Aufgrund von Gegenverkehr musste er auf Höhe Gebäude 33 an einer Fahrbahnverengung anhalten. Ein nachfolgender, 17 Jahre alter Radfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr trotz einer Vollbremsung ins Heck des Pkw. Im Anschluss wurde er über den Lenker geschleudert und prallte vermutlich mit dem Kopf gegen die Heckscheibe. Der Radfahrer hatte keinen Fahrradhelm getragen. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn ins Krankenhaus. (ms)

Deizisau (ES): Fahrzeuge aufgebrochen und versuchter Einbruch in Firma

Vermutlich gestört wurde ein unbekannter Täter, der am frühen Freitagmorgen, zwischen 0.40 Uhr und 4.15 Uhr, auf einem Firmengelände in der Plochinger Straße zunächst über die Seitenscheiben gewaltsam in einen geparkten Lkw und einen geparkten Pkw eingedrungen ist. Anschließend versuchte er offenbar erfolglos, durch das Einschlagen mehrerer Fenster in das Firmengebäude einzubrechen, bevor er unerkannt flüchtete. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Wolfschlugen (ES): Rollerfahrer übersehen

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein 61 Jahre alter Roller-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Grötzinger Straße. Ein 54-Jähriger wollte gegen 6.45 Uhr mit seinem Mercedes rückwärts aus einer Einfahrt in die Grötzinger Straße einfahren. Dabei übersah er den von rechts kommenden Roller-Fahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Biker seinen Roller stark abbremsen, wobei er die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der Sachschaden an dem Roller wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Polizeibeamte tätlich angegriffen

Zwei Polizeibeamte sind am Donnerstagnachmittag auf offener Straße von einem Mann unvermittelt angegriffen und verletzt worden. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten gegen 17.10 Uhr einen betrunkenen Mann auf der L 1208, der in Richtung B 27 laufen würde. Eine Streife des Polizeireviers Tübingen traf den 31-Jährigen kurze Zeit später auf der Stuttgarter Straße am Ende der Brücke an. Nachdem er von den Beamten angesprochen wurde, drehte er sich um und lief in Richtung Lustnau zurück. Eine Polizistin folgte ihm zu Fuß und wollte ihn aufhalten. Der Mann wandte sich ihr zu und schlug der Beamtin ansatzlos mit der Faust ins Gesicht. Ihrem zu Hilfe eilenden Kollegen wurde ebenso unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf geschlagen, wodurch dessen Brille zu Boden fiel. Im darauffolgenden Gerangel stürzte der 31-Jährige über die Leitplanke und konnte unter Einsatz des Pfeffersprays von der Streife überwältigt und geschlossen werden. Im Anschluss wurde der Mann zum Revier Tübingen verbracht und nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (ms)

Starzach (TÜ): Motorroller gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein schwarzer Motorroller der Marke Iva, Typ Jet 50, ist in der Zeit von Donnerstag, 16.30 Uhr, bis Freitag, sechs Uhr, aus einem Carport in der Holzwiesenstraße in Wachendorf gestohlen worden. An dem Fahrzeug befand sich ein schwarzes Top-Case und es war das grüne Versicherungskennzeichen 429 KVH angebracht. Hinweise zum Verbleib des zwei Jahre alten Rollers werden an den Polizeiposten Bodelshausen unter 07471/930191-0 erbeten. (ms)

Rottenburg (TÜ): Mit Bierflasche zugeschlagen

Bei einer heftigen Auseinandersetzung am Donnerstagabend auf dem Rottenburger Marktplatz hat ein Betrunkener seinem Kontrahenten mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen. Gegen 18.10 Uhr gerieten zunächst ein 20-Jähriger und ein 38 Jahre alter Mann aus einem nichtigen Grund in Streit. Dieser eskalierte und der Jüngere schlug auf den 38-Jährigen ein und drückte ihn zu Boden. Ein 34-Jähriger kam dem Unterlegenen zu Hilfe und drückte den Heranwachsenden ebenfalls zu Boden. Der 20-Jährige nahm daraufhin eine Bierflasche und schlug sie dem 34-Jährigen auf den Kopf. Ein weiterer Zeuge wollte auch noch helfen und wurde hierbei ebenfalls von dem Betrunkenen leicht verletzt. Polizeikräfte konnten den jungen Mann überwältigen und zum Polizeirevier Rottenburg mitnehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Der Schläger wurde im Anschluss seinen Eltern übergeben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Leichtverletzten. (ms)

Tübingen (TÜ): Heftig aufgefahren

Unachtsamkeit ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am späten Donnerstagnachmittag auf der Reutlinger Straße, kurz vor der Zufahrt zum französischen Viertel ereignet hat. Ein 46-Jähriger war gegen 17.25 Uhr mit seinem VW Golf auf der Reutlinger Straße stadtauswärts unterwegs. Zu spät erkannte er, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge kurz vor der Zufahrt verkehrsbedingt bremsen und anhalten mussten. Er reagierte zu spät und krachte nahezu ungebremst ins Heck eines vorausfahrenden Ford Fiesta einer 52-Jährigen. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf einen davorstehenden Renault Clio einer 18-Jährigen und dieser wiederum auf einen davorstehenden VW Tiguan eines 48-Jährigen aufgeschoben. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Allerdings waren der Golf, der Ford und der Renault nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt. (cw)

Rangendingen (ZAK): An Autohaus randaliert (Zeugenaufruf)

Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf dem Gelände eines Autohauses in der Haigerlocher Straße angerichtet haben. Zunächst rissen die Täter ein beleuchtetes Werbebanner ab und zerstörten es. An zwei ausgestellten Fahrzeugen zerstachen sie Reifen und lösten die Radmuttern. Zudem drangen sie in eines der Autos ein, brachen das komplette Cockpit gewaltsam heraus, rissen Bedienelemente am Lenkrad ab und zerkratzten den Wagen. Da das Ausstellungsgelände unmittelbar an einer frequentierten Landstraße liegt, hoffen die Ermittler auf Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Polizeirevier Hechingen, Telefon 07471/9880-0. (cw)

