Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Feldweg

Unbekannte bestehlen Senioren nach Zeitungsannonce - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Die Zeitungsannonce ein Lattenrost zu verschenken, endete für ein älteres Ehepaar mit dem Diebstahl von Schmuck. Am Dienstag (18.08.) gegen neun Uhr meldete sich ein Interessent und gab an das Lattenrost gegen eine kleine Spende abholen zu wollen. Wenige Minuten später erschien ein Mann an der angegebenen Anschrift. Er gab an, dass er sich als Goldschmied in Coesfeld selbstständig machen wolle und fragte in diesem Zusammenhang nach Altgold. Unter einem Vorwand etwas aus seinem Auto holen zu wollen, verließ der Mann das Haus. Als er ins Haus zurückkehrte verschaffte er sich unbemerkt Zugang zum Obergeschoss, von wo er mehrere Schmuckstücke stahl.

Eine Nachbarin beobachtete in dem Zusammenhang einen silbernen Kombi, vermutlich Ford Focus. Zu dem Kennzeichen steht fest, dass es eine Ortskennung von Dortmund (DO) hatte und die Buchstaben LU folgten. Genaue Angaben zu den Ziffern können nicht gemacht werden.

In dem Auto soll ein ca. 50-60 jähriger Mann mit kurzen Haaren gesessen und Zeitung gelesen haben.

Der Mann im Haus wird folgend beschrieben: rundes Gesicht, dunkelblondes kurzes Haar, breitschultrig, ca. 40 Jahre alt, dunkle Augen, keine Brille und keinen Bart. Der Mann sprach hochdeutsch.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Sie bei sogenannten Haustürgeschäften und -verträgen keine ihnen unbekannten Personen in ihr Haus oder ihre Wohnung lassen sollten. Wickeln Sie solche Geschäfte tatsächlich vor der Haustür ab. Dies ist nicht unhöflich, aber der wichtigste Schutz vor unliebsamen Überraschungen.

