Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch auf Telefunkengelände

Celle (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags brachen vermutlich mehrere Täter in zwei Geschäfte in der Telefunkenstraße ein. Sie verschafften sich zwischen 2 und 5 Uhr sowohl zu einem Sonnenstudio als auch zu einem Spielcasino gewaltsam Zutritt. Mit einer Beute im unteren fünfstelligen Bereich flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Celle, Tel.: 05141/277215, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Anne Hasselmann

Telefon: 05141/277-202

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell