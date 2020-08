Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bahnhofstraße

Einbrecher scheitern

Coesfeld (ots)

Beim Aufhebeln eines Fensters, das in eine Eingangstüre eingelassen ist, scheiterten unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in Coesfeld. Am Fensterrahmen wurde in den Morgenstunden eine Hebelmarke festgestellt. Ins Innere gelangten die Unbekannten nicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell