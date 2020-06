Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstähle in Dasburg

Dasburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 10.06.2020, auf Donnerstag, 11.06.2020, kam es in der Hauptstraße in Dasburg zu mehreren Diebstählen von Bargeld.

Aus jeweils unverschlossenen PKW wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter Bargeld aus Geldbörsen entwendet, welche in den PKW lagen.

In einem Fall muss zuvor eine nicht verschlossene Garage geöffnet worden sein um anschließend an den PKW zu gelangen.

Wer hat in der genannten Nacht Auffälligkeiten - insbesondere hinsichtlich Personen und mitgeführten PKW - festgestellt. Hinweise werden an die Polizei Prüm, 06551/9420, pipruem.dgl@polizei.rlp.de, erbeten.

