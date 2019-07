Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Rauchsäule über dem Häckselplatz

Ludwigsburg (ots)

Eine etwa 50 Meter in den Himmel aufsteigende Rauchsäule ließ am Dienstagnachmittag, gegen 13.15 Uhr, Polizei und Feuerwehr zum Häckselplatz in den Musberger Weg in Böblingen ausrücken. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich ein Teil einer größeren Ansammlung von Häcksel- und Kompostabfällen wohl aufgrund der Witterung selbst entzündet hatte. Die Freiwilligen Feuerwehren Böblingen, Sindelfingen und Herrenberg befinden sich derzeit mit 30 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort und führen weiterhin Löschmaßnahmen durch. Mutmaßlich dürfte sich der Einsatz der Feuerwehr nach jetzigem Stand noch einige Stunden hinziehen.

