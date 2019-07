Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Jugendliche von Unbekanntem belästigt; Bietighein-Bissingen: Unfallflucht; Besigheim: Unbekannter steigt in Einfamilienhaus ein

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Jugendliche von Unbekanntem belästigt

Wegen sexueller Belästigung ermittelt das Polizeirevier Ludwigsburg seit Montag gegen einen noch unbekannten Mann. Gegen 11.00 Uhr sprach der Täter zunächst eine 17 Jahre alte Jugendliche an, die kurz zuvor am Busbahnhof einen Bus verlassen hatte und über die Karlstraße in Richtung einer Schule ging. Schließlich berührte er sie im Bereich der Taille, strich über ihre Arme und küsste sie auf die Wange. Das Mädchen wehrte sich, indem sie den Mann von sich wegschob und laut zu verstehen gab, dass er dies unterlassen solle. Der Täter wurde als etwa 20 Jahre alt und 170 cm groß beschrieben. Er hat einen dunklen Teint, kurze krause Haare mit tiefen Geheimratsecken und Narben an den Unterarmen. Der Täter trug ein weißes T-Shirt und schwarze kurze Hosen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07414/18-5353, in Verbindung zu setzen.

Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht

Ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro entstand am Montag zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr bei einer Unfallflucht auf einem Parkplatz in der Ellentalstraße in Bietigheim-Bissingen. Vermutlich touchierte der noch unbekannte Fahrzeuglenker beim Ausparken einen daneben stehenden Audi und machte sich anschließend kurzerhand davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, zu melden.

Besigheim-Ottmarsheim: Unbekannter steigt in Einfamilienhaus ein

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, sucht Zeugen, die am Montag zwischen 13.45 Uhr und 15.00 Uhr etwas Verdächtiges in der Liebenstein Straße in Ottmarsheim bemerkt haben. Ein bislang unbekannter Einbrecher verschaffte sich über ein vermutlich offenstehendes Fenster Zutritt in ein Wohnhaus. Als er durch das Fenster hindurch kletterte, beschädigte er den Heizkörper, der sich darunter befindet. Im weiteren Verlauf verließ er das Gebäude wohl ohne Beute wieder auf demselben Weg, den er gekommen war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht abschließend noch nicht fest.

