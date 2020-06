Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Fahrradladen

Wittlich (ots)

Am 10.06.2020 wurde im Zeitraum von 16:00 - 17:30 Uhr während der Öffnungszeiten aus einem Wittlicher Fahrradladen ein hochwertiges E-Bike entwendet. Es handelte sich um eine Art Mountainbike der Marke KTM in einer auffällig, orangenen Farbe. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wittlich.

