Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl.

Lippe (ots)

Im Mai 2020 agierten zwei bislang unbekannte Täter bei einem Ladendiebstahl in Bad Salzuflen gemeinschaftlich. Während sich die beiden etwa 10 Minuten in einer Parfümerie in der Langen Straße umsahen, entwendete der männliche Täter diverse Parfümflakons aus den Regalen und legte diese in die Handtasche der weiblichen Ladendiebin. Insgesamt wurden Waren im Wert von rund 1.300 Euro erbeutet. Die Polizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach den Ladendieben. Die Fotos der zwei Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bad-salzuflen-ladendiebstahl-0. Hinweise auf die Identität der Abgebildeten nimmt das Kriminalkommissariat 5 in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 98180 entgegen.

