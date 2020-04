Polizei Gütersloh

POL-GT: Kollision mit Weinfass und parkendem PKW - Unfallflucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Am Donnerstagmittag (16.04., 12.27 Uhr) kollidierte eine zunächst unbekannte VW-Fahrerin beim rückwärts Rangieren in der Einfahrt eines Weinhandels in der Ringstraße zunächst mit einem Weinfass und schließlich mit einem geparkten Mercedes. Anschließend entfernte sie sich vom Unfallort ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Eine Zeugin beobachtete den Unfall.

Während der Unfallaufnahme erschien eine 56-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück am Unfallort und gab sich als Unfallverursacherin zu erkennen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ.

Gegen die 56-jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

