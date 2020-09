Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Täter erbeuten Bargeld.

Lippe (ots)

Bargeld in noch nicht zu beziffernder Höhe erbeuteten Einbrecher, die zwischen Samstagabend und Montagmorgen in den Lagerraum eines Waschparks am Bruchweg eingedrungen sind. Die Täter gingen dabei brachial vor. Sie hebelten eine Feuerschutztür auf und gelangten so an die Münzfächer der Waschautomaten. Dabei richteten die Einbrecher Sachschaden im vierstelligen Eurobereich an. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell