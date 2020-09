Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Kollision zwischen Radfahrern - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Am Montag, 31.08.2020, 16.04 Uhr, kam es in Koblenz, An der Moselbrücke, zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer. Diese waren dort auf dem Radweg in Richtung Balduinbrücke unterwegs. In Höhe der Hausnummer 1 fuhr eine Radfahrerin auf den vor ihr fahrenden Radfahrer auf. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Da die Unfallursache noch nicht genau geklärt werden konnte, bittet die Polizeiinspektion Koblenz 1, unter der Telefonnummer 0261-1030, um entsprechende Zeugenhinweise.

