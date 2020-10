POL-IZ: 201029.2 Engelbrechtsche Wildnis: Auto kommt von Fahrbahn ab

Polizeidirektion Itzehoe

Am heutigen Morgen ist eine Frau in der Ortschaft Engelbrechtsche Wildnis mit ihrem Kleinwagen von der Straße abgekommen und verunfallt. Die Dame erlitt bei dem Unglück schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Kurz vor 06.00 Uhr war die Fahrerin eines Polos auf der Grillchaussee aus Richtung Glückstadt kommend in Richtung Herzhorn unterwegs. In Höhe der Hausnummer 89 kam die 57-Jährige aus noch unklarer Ursache von der Straße ab und landete im Graben. Die aus dem Kreis Steinburg Stammende zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem älteren Fahrzeug der Verkehrsteilnehmerin dürfte nach polizeilicher Einschätzung ein Totalschaden entstanden sein.

